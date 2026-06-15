元サッカー日本代表の前園真聖氏が１５日、ＴＢＳ系「ひるおび！」に出演。サッカーＷ杯の日本対オランダ戦について、中沢佑二氏とともに解説を行った。番組ではオランダにおいつき、２−２のドローに持ち込んだ日本代表の戦いを振り返った。その中で１点リードされた中村敬斗の股抜きシュートでの同点弾について解説が行われた。中沢氏が実際に実演してくれることとなり、南波雅俊アナが中村敬斗を、恵俊彰がゴールキーパー