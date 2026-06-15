TravisJapanの松田元太（27）が15日、月曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に出演。親交のある人気アイドルのプライベートでの姿を“暴露”した。同番組には、今年デビュー2周年を迎えたAぇ！groupのメンバーがゲスト出演した。松田は「スエ（末澤誠也）とたまに飲んだり、ご飯に連れて行ってもらうことがあるんですけど」と切り出したが、「飲みに行くと急にしゃべらなくなる」と明かした。