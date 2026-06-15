◆第６３回ハワイ州アマゴルフ選手権最終日（現地時間１４日、米ハワイ州・パールａｔカラウアオＣＣ、男子オープンの２７人参加、６８７３ヤード、女子オープンの１５人参加、６１９３ヤード、いずれもパー７２）報知アマ、シニアアマ、女子アマゴルフ選手権と姉妹提携をしている「ハワイ州アマゴルフ選手権」の決勝ラウンド最終日が行われた。首位に６打差２位からスタートしたタイラー・ロリーが８アンダー、６４のビッグス