日本陸上連盟は１５日、愛知・名古屋市内で、９月に行われる「愛知・名古屋２０２６アジア競技大会」の内定選手会見を行った。かつて天下を取った東海地方の戦国武将、豊臣秀吉らに出迎えられ、多田修平（住友電工）を先頭に、村竹ラシッド（ＪＡＬ）、１４日の日本選手権で男子４００メートル障害で初優勝を果たした１７歳、後藤大樹（たいじゅ、洛南高）らが登場した。為末大の高校記録を３０年ぶりに塗り替えた大器、後藤は