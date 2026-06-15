【モデルプレス＝2026/06/15】ヨックモックより、クッキーとシェイクを掛け合わせた新感覚の体験型デザート「クーシェ（COO-CHE）」が6月19日（金）より数量限定で登場。ヨックモック東京駅一番街店限定で提供する。【写真】シガールから着想を得た新感覚デザート◆シガールから着想を得た新感覚デザート「クーシェ」は、ヨックモックを象徴するシガールから着想を得て誕生。カップにこだわりのラングドシャーを入れ、その中にバニ