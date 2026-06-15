【モデルプレス＝2026/06/15】歌手でタレントの中川翔子が6月13日、自身のInstagramを更新。自作のイラストを公開し、話題となっている。【写真】双子出産の41歳タレント「少女漫画タッチで可愛い」本格イラスト公開◆中川翔子、自作のイラスト公開中川は「やっと絵を描けた！スピカちゃん」とつづり、CBC／TBS系「アガルアニメ」枠「黒猫と魔女の教室」（毎週日曜夜11時30分〜）に出てくるキャラクターの自作イラストを公開。同ア