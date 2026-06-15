高市早苗首相は2026年6月15日に自身のXを更新。アメリカとイランの間で戦闘終結に向けた覚書が合意されたことに言及した。ホルムズ海峡封鎖も解消か同投稿では、「これまで我が国は、事態の沈静化が一刻も早く実際に図られることが最も重要との立場から、積極的な外交努力を行ってきました」「これは、当事国が外交的解決を志向し、粘り強く交渉を行った結果です。また、これまで仲介の役割を果たしてきた関係国の努力を高く評価し