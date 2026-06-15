関東地方は今日15日(月)、朝から雲が広がり、気温の上がり方が鈍くなっています。正午の気温は東京都心で19.6℃と、前日14日(日)の同時刻の26.3℃を大きく下回りました。この後も20℃前後で横ばいとなり、日差しが戻っても北風の影響で暑さは抑えられそうです。正午の気温東京都心は前日より約7℃低く今日15日(月)正午の気温は東京都心で19.6℃でした。前日14日(日)の同じ時刻は26.3℃だったため、約7℃も低くなっています。関東