俳優・福原遥が、自身もアンバサダーを務めるブルガリの新たな旗艦店「ブルガリ 心斎橋」へ来場。オープンを祝し、福原のほか、山下智久、中島健人が大阪の新店舗を訪れた。また、目黒蓮からはオープンを祝福するコメントが寄せられた。【写真】清楚なドレスで来場！首元にジュエリー輝く福原遥13日にオープンした同店舗は、ローマの豊かな伝統とモダニティがシームレスに融合し、メゾンが持つ活気に満ちたスプリッツを体現。