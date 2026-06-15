俳優の松本まりか、高橋メアリージュン、根本宗子監督が15日、都内でMBSドラマ特区枠『エミリとマリア』（6月18日スタート毎週木曜深0：59）の第1話先行上映＆トークイベントに参加した。【全身ショット】うつくしい…グレーのパンツスタイルが似合う高橋メアリージュン“ねぇさん達ってどうなりたいんですか？”が本作のキーワード。それにあわせ、トークを展開した。「1つ自分を褒めてください」というお題に、高橋は「