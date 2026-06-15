豊後大野警察署 大分県豊後大野市の山中で14日、福岡県の52歳の男性の遺体が見つかりました。 登山中に誤って崖の下に転落した可能性もあるとみて、警察が詳しく調べています。 遺体が見つかったのは豊後大野市の祖母・傾山系の山中です。警察によりますと、14日午前11時過ぎ、崖の下で警察官が発見しました。 遺体は登山用の衣服を身に付け、近くにはリュックサックもあったということです。 警察が身元の特定を進めて