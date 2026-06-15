大分県の公立学校の教員採用1次試験が14日行われ、一般選考では772人が受験しました。 大分県教育委員会によりますと、一般選考の採用予定者数は、昨年度より47人多い480人で、記録が残る2001年度以降、最も多くなっています。 一方、1次試験免除の出願者数を含めた倍率は2.3倍で、こちらは過去最低です。 今後、2次試験が行われ、合格者は8月31日に発表される予定です。