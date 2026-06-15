大分県大分市内で使えるプレミアム付き商品券について紙と電子ともに引き換えの期限が15日までとなっています。 大分市のプレミアム付き商品券は1冊あたり1万円で、市内の加盟店で1万3000円分の買い物が出来ます。 大分市のプレミアム付き商品券 商品券は紙と電子があり紙はすでに完売、電子については予定の冊数に届かなかったため16日から6月22日まで2次募集が行われます。 引き換えの期限は15日までです