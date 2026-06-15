13日夜、大分市で車とバイクが衝突する事故があり、バイクを運転していた23歳の男性が意識不明の重体となっています。 事故があったのは大分市神崎の別大国道の交差点です。 警察によりますと、13日午後10時20分ごろ、道の駅たのうららに入ろうと右折していた普通乗用車と、別府市方面に向かって反対車線を直進していた大型バイクが衝突しました。 この事故でバイクを運転していた大分市政所の会社員・羽迫空也さん23歳が骨盤