NHKサッカーの公式Xが、15日に更新。「FIFA ワールドカップ 2026」の日本代表の初陣となるオランダ戦で、解説を務めた本田圭佑の“解説もくじ”を紹介した。【画像】秒単位のこだわり！NHK公式が本田圭佑の“解説もくじ”公開Xでは「本田圭佑さんの解説もくじです画像と共にきょうの【日本×オランダ】の試合を配信でお楽しみいただけます」と秒数まで記されたもくじを公開。SNSでは「公式がいじり始めた（笑）」「手厚くて