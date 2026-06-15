14日夕方、大分県宇佐市で普通乗用車がガードレールに衝突する事故があり、乗っていた親子3人が病院に搬送され、このうち、56歳の母親が死亡しました。 事故があった宇佐市 事故があったのは、宇佐市上庄の県道629号です。警察によりますと、14日午後5時前、中津市方面から走ってきた普通乗用車が道路脇のガードレールに衝突しました。 この事故で車に乗っていた杵築市猪尾の派遣社員