大分市の田ノ浦ビーチで14日、清掃活動が行われました。 これは、はだしで歩ける砂浜を次世代に残そうと、自動車メーカーのホンダが社会貢献活動として、20年前から全国で行っているものです。 大分県内での実施は今回が15回目で、14日は障害者雇用に取り組む日出町のホンダ太陽や県内の販売店の従業員などおよそ170人が参加。 専用のバギーも使いながら、砂浜からごみを取り除いていました。 14日は