女優松本まりか（41）、高橋メアリージュン（38）が15日、都内で、MBSドラマ特区枠（木曜深夜0時59分）で18日深夜放送開始されるダブル主演作「エミリとマリア」第1話先行上映会＆トークイベントに出席した。同作は、30代後半に差しかかるとふと去来する「なんとも言えないモヤモヤ」を、リアルかつユーモラスな会話劇をベースに描いた根本宗子氏（36）脚本・監督のオリジナルガールズコメディー。松本、高橋と根本氏は相思相愛。