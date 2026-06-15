Space BD株式会社は2026年6月12日、打ち上げインテグレーション支援を担当した全6機の衛星等が、同日に種子島宇宙センターから「H3」ロケット6号機（30形態試験機）によって打ち上げられたと発表しました。今回のミッションは、日本の基幹ロケットとして初めて民間による「相乗り打上げサービス」が実施された事例となりました。【▲ Space BDのプレスリリースに掲載されたH3ロケット6号機（30形態試験機）打上げの様子（Credit: J