闘牛が盛んな地域の関係者が集う「全国闘牛サミット」の記念大会が１４日、岩手県久慈市で行われ、久慈市や新潟県小千谷市から参加した２８頭が激しく角を突き合わせた。サミットは島根県隠岐の島町や沖縄県うるま市など全国９市町が毎年、持ち回りで開催している。この日は、体重３００キロ〜１トン超の牛が出場。勢子（せこ）に引かれた牛が「ドン」と音を立ててぶつかり合うと、見守った約３０００人から歓声と拍手が上がっ