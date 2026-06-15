落語家の月亭方正（58）が15日までに自身インスタグラムを更新。家族を公開した。方正は「今田さん山崎家と会うのは10年ぶりとおっしゃっていた」とつづり、今田耕司と妻、次女の山崎来蘭さんとの4ショットを公開。「時の流れは本当に早いです」と続けた。来蘭さんも自身のインスタグラムを更新。「パパの新喜劇見に行きました今田さんに10年ぶりに会えました」と、舞台裏でのオフショットを複数枚披露し「パパの女装お