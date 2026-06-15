FIFAワールドカップ2026で、負傷交代した久保建英選手が車いすに乗り、会場をあとにした。久保選手は、後半の26分、相手選手と交錯した際に左ヒザを痛め、その後ピッチ外で治療を受けていたがそのまま交代となっていた。日本が2点目を決めた際には、久保選手が片足でジャンプしながらピッチに現れ、笑顔を見せる場面もあったが、試合後のインタビューエリアでの取材対応はなく、スタジアムを後にする際には車いすに乗り、会場をあ