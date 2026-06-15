上沼恵美子（71）が15日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」に生出演した。サッカー・ワールドカップ（W杯）北中米大会での日本代表初戦、オランダ戦を自宅でリアルタイム観戦したことを明かした。午前4時に起きて応援したという上沼は、日本が1−1の同点から勝ち越された場面で「引き分けは無理よって。心の底の底では、これは厳しいと思っていた。もう、ほんまに朝から感動したわ」と語り、執念で追いついてのドローに興奮を