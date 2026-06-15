【「薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～」第22巻】 6月18日発売 価格： 【通常版】770円 【特装版】2,200円 「薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～」第22巻書影 【拡大画像へ】 小学館は、6月18日に発売する「薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～」第22巻の書影を公開した。 第22巻