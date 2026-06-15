「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１５日午後１時現在でアトムが「売り予想数上昇」５位となっている。 きょうの東京市場では、ストップ安の水準となる前営業日比１００円安の５８１円でウリ気配となっている。前週末１２日の取引終了後、２６年９月末を基準日とする株主優待から制度を変更すると発表した。コロワイドグループ店舗や各種ギフト商品の購入に使える株主優待による発行ポイ