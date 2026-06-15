技研製作所が後場上げ幅を拡大している。午後１時ごろ、油圧式杭圧入引抜機「サイレントパイラー」による「圧入工法」が、インド・グジャラート州アーメダバードの都市再開発事業「カリカット運河再整備プロジェクト」の第２期工事に採用されたと発表しており、好材料視されている。 インドのパートナー企業であるプレキャストコンクリート製造大手フジ・シルバーテック・