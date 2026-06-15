丸千代山岡家が反発している。前週末１２日の取引終了後に発表した第１四半期（２～４月）単独決算が、売上高１１０億５９００万円（前年同期比１４．２％増）、営業利益１１億８３００万円（同１１．６％増）、純利益８億５４００万円（同１７．２％増）と２ケタ増収増益となったことが好感されている。 期中に関東エリア１店舗、四国エリア１店舗、九州エリア１店舗の計３店舗を出店。また、既存店売上高が４９カ月