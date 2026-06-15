株式会社焦点工房は6月15日（月）、レンズブランド「Thypoch（タイポック）」の対象製品を特別価格で販売する「Thypoch Summer Sale」を開始した。期間は7月31日（金）まで。 同ブランドの対象交換レンズおよびマウントアダプターが、通常価格から最大20％OFFの割引価格で提供される。対象店舗は焦点工房オンラインストアのほか、焦点工房 楽天市場店、焦点工房 Yahoo!店、Amazon 焦点工房ストア。 なお、一部レンズ