お笑いコンビ・サンドウィッチマンの伊達みきおが、13日のニッポン放送ラジオ『サンドウィッチマンのラジオショー』（土曜13時）に出演。スケジュール管理や台本の扱いに関する“ペーパーレス問題”について本音を明かした。 【画像】６月13日ニッポン放送ラジオ『サンドウィッチマンのラジオショー』 番組ではゲストのナインティナイン・岡村隆史らの“紙派”の話題をきっかけに、デジタ