14日放送のJFN系列ラジオ番組『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』（日曜20時）で、タレント有吉弘行が若手時代に挑戦した『電波少年』（日本テレビ）のヒッチハイク旅を振り返り、極限状態の中で訪れた印象的な瞬間について語った。 番組で有吉は、「ヒッチハイクしてる時ね…もう今、知らない人もいるんだけど。俺は、（猿岩石で）ユーラシア大陸、香港からロンドンまで、ヒッチハイクで約半年かけて、190日間かけて