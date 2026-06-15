アンファーは15日、エイジングケアブランド「AND CREAGE（アンドクレアージュ）」を立ち上げたと発表した。女性向けブランド「クレアージュ」の新たなプロダクトラインとして展開し、導入美容液、サプリメント、光美顔器の3商品を7月15日に発売する。予約販売は本日・15日から開始した。【画像】美しさのバランスに必要な鍵「Wキー理論」AND CREAGEは、女性ホルモンや加齢に伴う心身の変化に着目したブランド。クレアージュが