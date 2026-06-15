気象台は、15日午後1時26分に、レベル４土砂災害危険警報を南城市に発表しました。本島中南部では、土砂災害に厳重に警戒してください。【土砂災害警報（発表中）】■那覇市●レベル２土砂災害注意報■宜野湾市●レベル２土砂災害注意報■浦添市●レベル２土砂災害注意報■名護市●レベル２土砂災害注意報■糸満市●レベル２土砂災害注意報■沖縄市●レベル２土砂災害注意報■豊見城市●レベル２土砂災害注意報■うるま市●レベル