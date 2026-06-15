女優の橋本愛（30）が15日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。近影を公開した。「映画『祝山』公開しました」と書き出した橋本。10年ぶりのホラー映画出演となった主演映画「祝山」（監督武田真悟）の公開を告知した。ボーイッシュでハンサムなショートカット姿を披露。「ぜひ皆さんも、この山に足を踏み入れてみてください」と添えた。ファンからは「日本人でこんな綺麗な方見たことないです」「かっこよす