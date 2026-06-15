福島県いわき市の小名浜港に今シーズン初水揚げされたカツオ＝15日午前東日本大震災の津波で被害に遭った福島県いわき市の小名浜港に15日、カツオ約38トンが水揚げされた。今シーズン初となる初夏の味覚の到来。近くの小学校の児童も見学に訪れ、港が活気に包まれた。福島沖約600キロで13、14日に取れた中型を中心に、1キロ当たり400〜500円で取引された。いわき市水産振興課によると、同市のカツオの水揚げは全国有数だったが