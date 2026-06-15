タレントの関根勤が１５日、大阪市内で取材に応じ、９日に肺炎のため８６歳で亡くなった俳優・中村玉緒さんをしのんだ。「ショックですよ。本当に優しい方で楽しい方でした」と話し、「一般の若い方は優しい人だと思っているが、大映の大女優ですよ。吉永小百合さんみたいな人。面白い人だから、皆さん勘違いしているけど、大女優なんですよ」と語った。人柄については「大女優なのに、全く偉ぶらずに優しくて楽しい方」とつ