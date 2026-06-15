野菜を摂りたい。でも、肉もガッツリいきたい。さほどワガママな願いではないはずだが、これが意外に難しい。ランチなんかでは特に。このしつこく長引くジレンマを解決してくれるのが、「すき家」から登場した「おんたまビビンバ牛丼」である。実はこれ、以前話題になった「シャキうま塩野菜牛丼」に続く、牛肉とおかずを一杯で楽しめる“あいもり”牛丼の第2弾。前回もいいところを突いてきてくれたが、今回もやっぱり間違いなし!