1985年に発売された「スーパーマリオブラザーズ」の美品がインターネットオークションに出品され、300万ドル(約4億8000万円)で落札されました。これにより単一ゲームソフトの史上最高落札額が更新されました。Super Mario Bros. - PSA 9.6 A++ Sealed [Gloss Sticker, Second | Lot #28025 | Heritage Auctionshttps://comics.ha.com/itm/video-games/nintendo/super-mario-bros-psa-96-a-sealed-gloss-sticker-second-production-