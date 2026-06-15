日本にドロー、オランダ主将ファンダイクはどう感じた？サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組初戦を迎え、オランダと2-2で引き分けた。2度のリードを追いつかれたオランダ側の主将からは「守備はかなり引き締まっていたが…」と落胆の声が漏れた。米国中心に報じるスポーツメディア「チャンプサイド」公式YouTubeがその模様を伝えた。後半5分、右サイ