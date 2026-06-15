いつものカフェタイムをちょっぴり特別な時間にしてくれそうな「バナナスイーツ」を【スターバックス】で販売中。手軽に楽しめるワンハンドスイーツと、本格クオリティのケーキを紹介するので、ぜひ試してみて。 心惹かれるビジュアル 「バナナ & キャラメルケーキ」は、美しく絞られたホイップにナッツやキャラメルソースでデコレーションされた見た目に、テンションが