仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第23回「さらば半兵衛」が14日に放送され、荒木村重（トータス松本）の言葉に明智光秀（要潤）が思わずあ然とすると、ネット上にも「予言こわいよぉ」「呪いをかけるなよぉ」「本能寺のフラグがまた一つ」などの反響が寄せられた。【写真】村重（トータス松本）と対峙する官兵衛（倉悠貴）第23回「さらば半兵衛」より村重が信長（小栗旬）に対して謀反を起こした。