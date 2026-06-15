荷物はできるだけコンパクトにまとめたいけれど、使い勝手の悪いミニバッグだと結局ストレスに……。そんな悩みに応えてくれそうなのが、【3COINS（スリーコインズ）】の「ショルダーバッグ」。見た目の可愛さに加え、収納力やはっ水仕様など実用性も備わっていて、毎日のお出かけに頼りになりそうなアイテムでした。 ふっくらフォルム × アイボリーで大人っぽく持てそう 【3COINS】「はっ水ミニショ