◆卓球◆ＷＴＴコンテンダー・ザグレブ最終日（１４日、クロアチア）女子シングルスで、世界ランク３位の張本美和（木下グループ）が頂点に立った。同日の準決勝で同１０位の大藤沙月（ミキハウス）を３―１（１１―７、１１―６、７―１１、１１―５）で下した。決勝では、元世界ランク１位で、現在４位の朱雨玲（マカオ）に対し、４―３（１１―２、１１―６、１１―９、９―１１、９―１１、７―１１、１２―１０）で