出産後、病を抱えたわが子を病院に残し、一人での退院。本来なら喜ばしいはずの親戚からのお祝いが、私を追い詰めます。そんな絶望の淵にいた私を救ったのは、母でした。筆者の友人が語ってくれた体験談をご紹介します。 4コマ漫画