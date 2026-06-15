フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時４７分）が１５日に放送され、４人組アイドルグループ「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」の正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉が生出演。デビュー２周年での変化を語った。この日が２度目の出演となったＡぇ！ｇｒｏｕｐ。前回の出演時はデビュー２日後のタイミングで「移動車もない状態だったと言ってましたけど変わってきた？」とＭＣのハライチ澤部佑に振られると、佐野が「（新幹線が