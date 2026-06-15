崎山蒼志が6月12日（金）、東京・Spotify O-EASTで＜good life, good people＞を開催した。オフィシャルからのレポートをお届けする。◆ライブ写真ニューアルバム『good life, good people』のリリースを記念して行われたこのライブには、本作に参加したMega Shinnosuke、紫 今、原口沙輔、諭吉佳作/menがスペシャルゲストとして出演。アルバム『good life, good people』の収録曲や代表曲、人気曲を織り交ぜながら、刺激的かつ創