スペイン１部バレンシアがＦＣ東京所属の１９歳ＭＦ佐藤龍之介を獲得する意向を持っていることが１５日、関係者の話で分かった。佐藤には欧州の複数クラブが興味を示しているという。佐藤は半年間の百年構想リーグで１９試合出場６得点とチームの攻撃をけん引する活躍を見せ、ＦＣ東京を４位に押し上げた。将来有望なアタッカーで、かねて海外挑戦の希望を持っている。日本代表では、３月の英国遠征メンバーに選出も体調不良な