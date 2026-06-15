W杯初戦のオランダ戦で同点弾をアシスト2026年北中米ワールドカップ（W杯）の初戦となったオランダ戦。夢に描いていた場面は89分にやってきた。「（伊東）純也くんのボールが、本当に良くて。あのゾーンを見た時に高くて（難しいと思ったが）、あそこからしかゴールが生まれなさそうだなというところに走り込んで、本当に意思疎通が合った」右サイドのCK、伊東のインスイングキックがニアサイドに飛ぶと、競り合った小川がヘデ