中村敬斗の恩師・生方コーチが出会いを回想した北中米ワールドカップ（W杯）に挑む日本代表メンバーに選出されたMF中村敬斗（スタッド・ランス）。中学年代から高校年代にかけて所属した三菱養和サッカースクールで指導を受けた恩師の生方修司チーフコーチに、初のW杯でゴールを決めた中村の歩みを聞いた。第1回は三菱養和での出会いと、衝撃を受けた能力について。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・上原拓真／全3回の第1回目）