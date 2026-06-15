お部屋探しのエイブルでは、2026年6月15日（月）から6月30日（火）までの期間、エイブル公式X（旧Twitter）にてプレゼントキャンペーンを開催します。エイブル公式Xをフォローし、対象の投稿をリポストすると、抽選で50名様にエイブルオリジナル『くまのプーさん』デザインの扇子がその場で当たります。 エイブルオリジナル『くまのプーさん』デザイン扇子プレゼントキャンペーン 実施期間：2026年6月15日（月）〜