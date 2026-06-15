お部屋探しのエイブルでは、2026年6月15日(月)から12月24日(木)までの期間、エイブル対象店舗へご来店いただいたお客様を対象に、「オリジナルぬいぐるみキーホルダー（ミッキーマウスデザイン）」をプレゼントするキャンペーンを開催します。店内に設置されたPOPの二次元コードをスマートフォンで読み取るだけで参加でき、抽選結果がその場ですぐに分かる、どなたでも気軽にご参加いただけるワクワクするキャンペーンです。